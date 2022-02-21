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Адвокат прокомментировал ход дела Хохлова в отношении «Фейсбука» из-за фамилии

Адвокат прокомментировал ход дела Хохлова в отношении «Фейсбука» из-за фамилии
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Анна Варганова, адвокат российского специалиста Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе процесса между тренером и «Фейсбуком» по поводу его фамилии.

«Суд вынес определение: он компетентен рассматривать этот вопрос, дав ответчикам время на определение. Следующее заседание назначено на 23 марта.

Дело будет рассмотрено на территории РФ. В июле прошлого года был принят закон, на основании которого все интернет-ресурсы на русском языке считаются работающими в России. Наши суды компетентны рассматривать иски к иностранным интернет-сетям», — рассказала Варганова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что Хохлов намерен взыскать в качестве морального ущерба с социальной сети 150 млн рублей.

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