Ван Дейк: если вы не верите в чемпионскую гонку — не приходите на стадион поддерживать нас

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не считает чемпионскую гонку в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги завершённой.

«Пару лет назад мы были в этом же «горячем кресле» — на пару очков впереди от второго места. Это было тяжело, и мы не устояли. Такое лидерство сложно назвать удобным. Нелегко справляться с огромным давлением. Но «Манчестер Сити» уже доказывал, что является невероятным клубом, и может сделать что угодно.

Но если кто-то из болельщиков больше не верит в чемпионскую гонку – не приходите на стадион и не поддерживайте нас. Вы должны верить, что мы сможем побеждать и менять ситуацию. У нас впереди есть ещё очень много игр, чтобы всё изменить», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

На данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», в активе которого 66 очков. На втором месте – «Ливерпуль» (60 очков и матч в запасе).

Разгромная победа «Ливерпуля» над «Лидсом»:

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