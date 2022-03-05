А. Березуцкий: Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о трансферной кампании клуба в зимнее окно.



«Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. И все же основная его позиция — правый полузащитник. Чемпионат России отличается от МЛС, откуда Хесус к нам перешёл, но я надеюсь, что парагваец быстро привыкнет к нашим реалиям.



Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет чёткая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой, Юсуф вполне может от неё отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или 10-го номера в них очень похожа на роль свободного художника. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение.



Карраскаль хорошо понимает футбол, он техничный игрок, способный обыграть оппонента один в один. В зависимости от схемы его можно использовать в атакующей тройке или четвёрке. Что касается удаления, не вижу смысла комментировать этот момент — судья зачем-то решил дать две жёлтые карточки в товарищеском матче. Хорошо, что перед началом встречи мы, как обычно, обговорили правила, и удаление было с правом замены. На сборах это обычная практика.



Ушедшие в аренду? Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время. Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду и впоследствии вполне могут к нам вернуться», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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