Ван Дейк не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 60 матчей. Это рекорд лиги

Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк в составе «Ливерпуля» принял участие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:0). Ван Дейк не проигрывает на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии 60 матчей. Это рекорд лиги. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».



30-летний ван Дейк перешел в английскую команду из «Саутгемптона» в январе 2018 года за € 84 млн. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах английской Премьер-лиги забил три гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость ван Дейка оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.

Мане приносит «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»:

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