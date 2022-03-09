Мохамед Салах: «Ливерпуль» будет бороться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Сложный соперник. В выездном матче нам удалось победить, и самое главное — мы вышли в следующий раунд.

Я дважды попал в штангу. Ничего страшного, может быть, в следующей игре я забью три гола. Мы проиграли матч, и, возможно, это даст нам толчок. Это хорошая игра, из которой можно извлечь уроки. Все хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, и мы будем бороться за оба трофея», — приводит слова Салаха BBC.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Интеру» со счётом 0:1. В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире.