«Интер» зарубился с «Ливерпулем» и даже победил. Но подвёл свой игрок

Одно из главных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов завершилось. «Ливерпуль» после комфортной выездной победы над «Интером» (2:0) собирался закрепить успех дома. Но получил бой.

Главное отличие состава «Интера» от того, каким мы его привыкли видеть, — отсутствие Эдина Джеко. Вместо огромного и медлительного форварда в паре с Лаутаро Мартинесом вышел миниатюрный и юркий Алексис Санчес. У «Ливерпуля» в состав вернулись Диогу Жота и Тьяго Алькантара. Правда, португалец с первых же минут показал, что набрать форму после травмы ещё не успел.

«Ливерпуль» не сразу вкатился в игру, поэтому на первых минутах «Интер» прибрал мяч. Острых моментов долгое время не было, но бросалось в глаза, что гости лучше прессингуют. У «Ливерпуля» же не было удачных атак и ударов — непривычное зрелище для матча на «Энфилде».

Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Переломным стал эпизод в середине первого тайма. Болельщику на знаменитой фанатской трибуне хозяев стало плохо, игра приостановилась на несколько минут. После паузы мы увидели уже настоящий, классический «Ливерпуль». Команда Клоппа заработала штрафной, который перерос в осаду ворот на пару минут. Перекладина от Жоэля Матипа, спасение защитника «Интера» от гола Вирджила ван Дейка и постоянное поддушивание вторым темпом. Но гости выстояли. Хотя до конца тайма острота у ворот «Ливерпуля» исчезла как явление. А перед свистком на перерыв «Интер» и вовсе чуть не остался в меньшинстве. Санчес прямой ногой въехал шипами в колено Тьяго, но полузащитник «Ливерпуля» избежал травмы. Алексис получил жёлтую карточку.



Начало второго тайма — противоположность началу первого, а его первая половина — самый яркий период во всём матче. Устрашающее преимущество «Ливерпуля» и чудом не случившийся гол (Салах попал в штангу), которые сменились атаками гостей – команды стали играть практически без центра поля. Эмоции принесли «Интеру» пользу — Лаутаро исполнил фантастический удар в девятку с линии штрафной.

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Но вред от эмоций тоже был. Санчес не сделал выводов после фола на Тьяго и полетел прямой ногой в другого соперника — на этот раз в Фабиньо. Арбитр дал вторую жёлтую. Своим удалением Санчес подвёл «Интер» и практически убил интригу. Функционал гостей сузился до опции убежать небольшим количеством в контратаку без особых шансов на успех. «Ливерпуль» же завёлся и обрушился на соперника. Главный невезунчик матча Салах снова пробил в штангу с нескольких метров. Владение хозяев выросло почти до неприличных 70%.

Концовка получилась практически такой же яркой, как начало второго тайма. «Ливерпуль», несмотря на устраивающий счёт, рвался забить, чтобы избежать домашнего поражения. А «Интер», которому было уже нечего терять, понёсся забивать второй, чтобы перевести игру в дополнительное время. В итоге не забили ни те, ни те.

Главный вывод по итогам матча: «Интер» импонирует. Даже с учётом удаления Санчеса чемпионам Италии удалось зарубиться с «Ливерпулем» и сохранить интригу до последних секунд. Но выход в четвертьфинал команды Клоппа — наиболее логичный исход двух матчей.