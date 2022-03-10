Нападающего «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, недавние расшифровки телефонных разговоров игрока, в которых он сообщает о покушении на убийство, появились у правоохранительных органов из-за того, что Квинси подозревают в торговле наркотиками. Следствие утверждает, что Промес причастен к приобретению партии кокаина весом 4 тонны. Стоимость веществ оценивается в € 120 млн. Промеса готовы арестовать, но у правоохранителей могут возникнуть проблемы из-за нахождения игрока в Москве.

Ранее стало известно, что Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений. Максимальное наказание, которое грозит Промесу, – 4 года заключения.