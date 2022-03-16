«Лилль» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:0 в пользу лондонцев.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».



Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Лука Пайретто.



В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.