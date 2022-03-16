«Лилль» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:0 в пользу лондонцев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».
Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Лука Пайретто.
В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.
- 16 марта 2022
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
19:01
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19
-
16:09
-
15:56
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:05