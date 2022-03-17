Данило: «Ювентус» бросился вперёд после первого гола «Вильярреала» и был за это наказан

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва прокомментировал вылет «Старой синьоры» из Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Туринский клуб уступил испанскому «Вильярреалу» по сумме двухматчевого противостояния со счётом 1:4.

«Трудно что-то комментировать после разгромного поражения со счетом 0:3. Я думаю, что нам нужно прибавлять в плане реализации своих моментов, когда мы доминируем в матчах. Ещё одна ошибка «Ювентуса» — мы бросились всеми силами вперёд после первого гола «Вильярреала». У нас было время спокойно сравнять счет и довести игру до дополнительного времени, но мы всем составом побежали вперед, и нас за это наказали. Остаётся только извиниться перед болельщиками «Ювентуса» и продолжать усердно работать», — приводит слова Данило официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл – 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.