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Куадрадо – о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: иногда в футболе такое случается…

Куадрадо – о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: иногда в футболе такое случается…
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Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал вылет «Старой синьоры» из Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Туринский клуб уступил испанскому «Вильярреалу» по сумме двухматчевого противостояния со счётом 1:4.

«Иногда в футболе такое случается… Мы провели хороший первый тайм, но не смогли забить множество своих моментов. Во втором тайме мы старались быстрее работать с мячом и отдавать передачи, но «Вильярреал» хорошо закрыл все зоны и воспользовался тактикой контратак. Это обидно, но мы знаем, что судьбу таких матчей могут решать даже незначительные эпизоды», — приводит слова Куадрадо официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл – 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.

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