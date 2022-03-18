Балотелли не попал в состав сборной Италии на стыковые матчи к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Отметим, что в заявку итальянской сборной не попал нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли, который принимал участие в тренировочных сборах команды.

Состав сборной Италии на стыковые матчи к чемпионату мира в Катаре:

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»);

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Интер»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»), Маттиа Цаканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

24 марта сборная Италии сыграет с Северной Македонией. В случае победы подопечные Манчини встретятся с победителем пары Португалия — Турция в решающем матче за выход на чемпионат мира — 2022.