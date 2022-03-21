Бускетс высказался о борьбе за титул после разгромной победы над «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс дал комментарий после победы над «Реал Мадридом». Также он оценил шансы своей команды в борьбе за титул Ла Лиги.



«Нашей целью было не думать о результате, а делать то, что от нас требуется: прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько это возможно. Мы могли забить намного больше.

Знали, что если сделаем всё правильно, то мы сможем разгромно победить. В прошлой игре они доставили нам много проблем при помощи контратак, сегодня мы их хорошо контролировали.

Если у нас будет минимальная возможность в борьбе за титул, мы постараемся ей воспользоваться. Знаем, что отрыв большой, но мы будем готовы на случай, если конкуренты начнут терять очки. Сначала нам нужно выйти на второе место, опередив «Севилью». При этом мы всегда думаем о завоевании титулов и высоких целях», — цитирует Бускетса «Marca».



Напомним, встреча 29-го тура Примеры проходила на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. «Реал» с 66 очками после 29 игр продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место. Вторую строчку по-прежнему занимает «Севилья», в её активе 57 очков после 29 туров.

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