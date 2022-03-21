«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико». У Обамеянга дубль, у Дембеле две передачи

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 4:0.
На 29-й минуте счёт открыл нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 38-й минуте преимущество каталонцев удвоил защитник Рональд Араухо, голевой пас отдал Дембеле.
На 47-й минуте форвард Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Обамеянг. На 51-й минуте Обамеянг сделал дубль, пас на него отдал Торрес.
Торрес делает счёт разгромным:
Обамеянг забивает свой второй гол в матче:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.
После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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