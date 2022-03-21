Кварацхелия интересен «Наполи». В нём видят замену Инсинье

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
Грузинский полузащитник может быть приобретён в качестве замены Лоренцо Инсинье, который летом перейдёт в «Торонто». Ранее появилась информация, что Кварацхелия может не вернуться в расположение клуба из сборной.
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 15 млн.
«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 21 марта 2022
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:27
-
16:14
-
16:08
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:19
-
14:19
-
13:52
-
13:39
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:18
-
11:55
-
11:50
-
11:32
-
10:58
-
10:50
-
10:37