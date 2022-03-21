Кварацхелия интересен «Наполи». В нём видят замену Инсинье

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.



Грузинский полузащитник может быть приобретён в качестве замены Лоренцо Инсинье, который летом перейдёт в «Торонто». Ранее появилась информация, что Кварацхелия может не вернуться в расположение клуба из сборной.



Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 15 млн.



«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).