Президент РПЛ: диалог с УЕФА и ФИФА есть

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что возможность вести диалог с ФИФА и УЕФА по-прежнему есть.

«Официальное предложение от Совкомбанка по титульному спонсору сейчас в разы превышает предыдущее. Пока оно не отозвано. Тендер будет открытым на площадке российского аукционного дома.

Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг. Надеюсь, нас восстановят, так как решения все принимались под давлением. Любое членство важно для статуса. Исключение не является положительным моментом, но когда все закончится, будем надеяться на восстановление. Двери никто не закрывал.

Я не могу бросить клубы в текущей ситуации, если не будет никакого форс-мажора. Клубы выступили с инициативой, чтобы дать мне право голоса. Они на меня надеются. Я планирую работать, пройти этот сложный период. Но мотивация резко уменьшилась, это правда. Все мои планы, 80% концепции стали неактуальными. Мы хотели, чтобы больше наших футболистов играли в Европе, чтобы к нам пришли серьёзные инвестиции с Запада, чтобы у нас играли классные европейцы. Надо пытаться жить в других реалиях.

Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху. Мы должны быть на конференции в конце месяца. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций. Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.