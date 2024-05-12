Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о настрое команды на матч РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, встреча состоится сегодня, 12 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Самый главный фактор для нас – это то, что нам необходимо и хочется побеждать, чтобы продолжить тот победный позыв, что у нас был в матче с «Ростовом». Конечно, мы помним о прошлом домашнем матче с «Оренбургом», напомнили об этом ребятам. Нам нужно показывать игру хорошего качества. Пока есть все предпосылки для того, чтобы продвигаться вперёд, это надо делать», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.