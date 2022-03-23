Евгений Гинер: как дела у ЦСКА? Шикарно

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о ситуации в клубе перед началом заседания исполкома Российского футбольного союза.

«Как дела у ЦСКА? Шикарно», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На заседании исполкома РФС, которое состоится сегодня, 23 марта, будет принято решение о возможном расширении Российской Премьер-Лиги. Ранее «Чемпионат» сообщал, что с сезона-2022/2023 в лиге с большой долей вероятности будет 18 команд. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги.



Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ не вылетит ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ в ФНЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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