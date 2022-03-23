«Послушаем, что скажут». Леонид Федун — перед Исполкомом РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался перед началом заседания Исполкома Российского футбольного союза.



«Послушаем, что сегодня скажут», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.



Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетит ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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