«Бавария» продвинулась в переговорах по трансферу Гравенберха

Мюнхенская «Бавария» лидирует в борьбе за полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха. Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации источника, переговоры двух команд по трансферу продолжаются. Мюнхенцы предложили за голландца € 17 млн. Последнее предложение составило € 15 млн, однако амстердамский клуб требует € 25 млн.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич приезжал в Амстердам, чтобы просмотреть 19-летнего футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой» (0:1).
Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
- 24 марта 2022
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