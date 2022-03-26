Лионель Месси: после чемпионата мира мне придется многое переосмыслить

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своём положении в национальной команде и поделился ожиданиями перед чемпионатом мира.

«После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Будем надеяться, что у команды получится показать достойный результат. Я всегда был счастлив в сборной, ещё до победы в Кубке Америки. Всё здорово, на поле и за его пределами мне проще, чем в клубе. Болельщики показывают мне свою любовь, и я благодарен им. Сейчас я сосредоточен на матче с Эквадором», — приводит слова Месси Marca.

Лионель Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он сыграл за команду 158 матчей, забил 80 голов и отдал 49 голевых передач.

Сегодня Аргентина победила Венесуэлу со счётом 3:0 в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, Месси забил один гол. Следующая встреча с Эквадором пройдёт 30 марта в 02:30 мск.