Криштиану Роналду признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в марте, сообщается на сайте английского клуба.
В голосовании 37-летний Роналду обошёл Джейдона Санчо и Фреда. Роналду в марте принял участие в 2 матчах за «Манчестер Юнайтед» и оформил хет-трик в игре английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2). Последний раз Роналду получал приз лучшему игроку месяца «красных дьяволов» в октябре прошлого года.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70). В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 2 апреля.
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