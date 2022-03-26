Криштиану Роналду признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в марте, сообщается на сайте английского клуба.



В голосовании 37-летний Роналду обошёл Джейдона Санчо и Фреда. Роналду в марте принял участие в 2 матчах за «Манчестер Юнайтед» и оформил хет-трик в игре английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2). Последний раз Роналду получал приз лучшему игроку месяца «красных дьяволов» в октябре прошлого года.



«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70). В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 2 апреля.

Новость по теме Тренер сборной Португалии поддержал Роналду, который не забил в матче с Турцией