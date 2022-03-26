Хохлов — о голе Тюкавина: ещё раз доказал, что является одним из лучших дарований России

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру нападающего команды Константина Тюкавина в матче молодёжной и взрослой сборных России (0:1).

«Тюкавин в том числе ещё раз доказал, что он является одним из лучших дарований России.

Захарян и Тюкавин — два молодых перспективных игрока, которые заявили о себе и теперь приятно удивляют! Есть ли шансы на попадание в основной состав сборной? Не думаю, что Карпин будет определять состав по тому, кто забивает и насколько красиво. Критерий отбора не в этом», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Константин Тюкавин стал автором единственного гола в товарищеском матче между взрослой и молодёжной сборных России.