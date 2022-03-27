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Футболист «Манчестер Юнайтед» подвергся вооруженному ограблению

Футболист «Манчестер Юнайтед» подвергся вооруженному ограблению
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон, на правах аренды выступающий за «Бирмингем», несколькими месяцами ранее подвергся вооружённому ограблению, информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, в ночь на 16 января в дом Чона ворвались трое грабителей, на лицах которых были маски-балаклавы. Преступники были вооружены ножами. Они вскрыли входную дверь в дом, подкрались к спящему футболисту и приставили холодное оружие к его шее, приказав отдать дорогостоящие вещи, часы и ювелирные украшения.

В полицейском отчёте отмечается, что преступники словесно издевались и высмеивали низкий уровень безопасности в доме Чона, что нанесло футболисту моральную травму — боязнь оставаться одному в своём жилище.

Примечательно, что случай с ограблением Тахита Чона – это пятое зарегистрированное ограбление футболистов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в этом году.

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