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Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико». В этот момент в спальне находились дети

Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико». В этот момент в спальне находились дети
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что его дом ограбили во время матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот момент в доме находились его дети.

«Прошлой ночью худший кошмар нашей семьи осуществился, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас нечто более ценное, чем всё, что было у нас дома… наше чувство безопасности и защищенности. Это произошло в последние минуты вчерашнего матча, когда они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, целы ли и невредимы наши дети. Как отец, в этом мире нет чувства хуже, чем отсутствие возможности быть рядом, чтобы защитить своих детей, и я искренне надеюсь, что никому никогда не придется чувствовать то, что я чувствовал прошлой ночью. Именно по этой причине я хотел бы предложить награду любому, у кого есть ключ к разгадке, чтобы помочь нам», — написал Погба в своём «твиттере».

Напомним, по итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

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