«Спартак» потратил на услуги посредников в 2021 году больше всех в РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал данные о сумме вознаграждений посредникам за 2021 год. Больше всех в РПЛ на услуги посредников потратил московский «Спартак». Также в списке присутствуют клубы из ФНЛ и ФНЛ-2:
- «Спартак» Москва – 2 620 024,98 евро и 385 353 683,65 рублей
- «Динамо» Москва – 6 534 976 евро
- «Локомотив» – 465 250 327 рублей
- ПФК ЦСКА – 3 882 422 евро
- «Рубин» – 3 294 302 евро
- «Ростов» – 3 001 795 евро
- «Зенит» – 2 687 500 евро
- «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро и 143 500,00 долларов США
- «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей
- «Оренбург» – 23 011 000 рублей
- «Сочи» – 240 000 евро
- «Ротор» – 17 250 000 рублей
- «Химки» – 8 300 000 рублей
- «Нижний Новгород» – 5 320 000 рублей
- «Алания Владикавказ» – 4 378 000 рублей
- «Торпедо» Москва – 4 000 000 рублей
- «Уфа» – 3 000 000 рублей
- «Чайка» – 2 151 000 рублей
- «Торпедо» Владимир – 2 000 000 рублей
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