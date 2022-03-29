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«Спартак» потратил на услуги посредников в 2021 году больше всех в РПЛ

«Спартак» потратил на услуги посредников в 2021 году больше всех в РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал данные о сумме вознаграждений посредникам за 2021 год. Больше всех в РПЛ на услуги посредников потратил московский «Спартак». Также в списке присутствуют клубы из ФНЛ и ФНЛ-2:

  1. «Спартак» Москва – 2 620 024,98 евро и 385 353 683,65 рублей
  2. «Динамо» Москва – 6 534 976 евро
  3. «Локомотив» – 465 250 327 рублей
  4. ПФК ЦСКА – 3 882 422 евро
  5. «Рубин» – 3 294 302 евро
  6. «Ростов» – 3 001 795 евро
  7. «Зенит» – 2 687 500 евро
  8. «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро и 143 500,00 долларов США
  9. «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей
  10. «Оренбург» – 23 011 000 рублей
  11. «Сочи» – 240 000 евро
  12. «Ротор» – 17 250 000 рублей
  13. «Химки» – 8 300 000 рублей
  14. «Нижний Новгород» – 5 320 000 рублей
  15. «Алания Владикавказ» – 4 378 000 рублей
  16. «Торпедо» Москва – 4 000 000 рублей
  17. «Уфа» – 3 000 000 рублей
  18. «Чайка» – 2 151 000 рублей
  19. «Торпедо» Владимир – 2 000 000 рублей
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