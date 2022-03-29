«Спартак» потратил на услуги посредников в 2021 году больше всех в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал данные о сумме вознаграждений посредникам за 2021 год. Больше всех в РПЛ на услуги посредников потратил московский «Спартак». Также в списке присутствуют клубы из ФНЛ и ФНЛ-2: