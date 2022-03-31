Габулов: турнирный план «Химок» не зависит от введения или невведения моратория на вылет

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что планы подмосковной команды не зависят от моратория на вылет.



«Наши планы от моратория на вылет и расширения лиги никак не зависят. Мы как планировали играть каждый матч и набирать очки, так и будем действовать. У нас есть определённый турнирный план, календарный план — намерены его реализовывать. Что-то получается, что-то нет.



Тем не менее, у команды ещё восемь матчей, в которых мы должны набрать определённое количество очков. Будет мораторий или нет — это бы никак не повлияло на выступления «Химок» в чемпионате.



Насколько я понял, что касается самого моратория и расширения лиги, их отправили на проработку. Всё на дальнейшем рассмотрении. Будем играть, работать и, соотвественно, дальше смотреть, что из этого всего выйдет», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.