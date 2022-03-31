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Габулов: турнирный план «Химок» не зависит от введения или невведения моратория на вылет

Габулов: турнирный план «Химок» не зависит от введения или невведения моратория на вылет
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что планы подмосковной команды не зависят от моратория на вылет.

«Наши планы от моратория на вылет и расширения лиги никак не зависят. Мы как планировали играть каждый матч и набирать очки, так и будем действовать. У нас есть определённый турнирный план, календарный план — намерены его реализовывать. Что-то получается, что-то нет.

Тем не менее, у команды ещё восемь матчей, в которых мы должны набрать определённое количество очков. Будет мораторий или нет — это бы никак не повлияло на выступления «Химок» в чемпионате.

Насколько я понял, что касается самого моратория и расширения лиги, их отправили на проработку. Всё на дальнейшем рассмотрении. Будем играть, работать и, соотвественно, дальше смотреть, что из этого всего выйдет», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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