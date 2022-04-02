«Атлетико» — «Алавес»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Алавес».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Марио Мелеро. Ему будут помогать ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Мануэль Орельяна Сид.



После 29 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка. «Алавес» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 66 очков.