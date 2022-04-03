Шалимов: мы организованно играем в обороне

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (2:2).

«Игрой довольны. Играли с командой, у которой приехали качественные футболисты. Соперник был в хорошем состоянии. С одной стороны, довольны ничьей, с другой стороны, по тому, как развивалась игра — в наши ворота пенальти непонятный, потому что мяч уже уходил. И последний эпизод, конечно.



Игры разные. Идём от матча к матчу. Если посмотреть на таблицу, то мы были третьими по пропущенным мячам. Мы организованно играем в обороне. Проблема, что не реализовываем», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).