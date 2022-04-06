Кристофер Нкунку летом может вернуться в «ПСЖ»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку в летнее трансферное окно может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, руководство немецкого клуба повесило на хавбека ценник € 70 млн. Сообщается, что если Кристофер станет игроком парижан, нападающий Килиан Мбаппе может остаться. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в переходе игрока.



В нынешнем сезоне Нкунку в 39 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. 24-летний Нкунку — воспитанник «ПСЖ». Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.