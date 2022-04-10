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«Алания» проиграла «Факелу». У красно-жёлтых одна победа в последних пяти матчах ФНЛ

«Алания» проиграла «Факелу». У красно-жёлтых одна победа в последних пяти матчах ФНЛ
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Сегодня, 10 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал «Аланию». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился нападающий «Факела» Максим Максимов. На 61-й минуте Максимов оформил дубль, реализовав пенальти. Через три минуты форвард «Алании» Владимир Хубулов отыграл один мяч. На 83-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек владикавказцев Хетаг Хосонов.

Отметим, что у «Алании» всего одна победа в последних пяти матчах ФНЛ. Последняя победа красно-жёлтых датируется 30-м туром первого российского дивизиона, когда команда из Владикавказа обыграла липецкий «Металлург» (3:0).

В других матчах ФНЛ «Краснодар-2» обыграл на выезде волгоградский «Ротор», а астраханский «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.

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ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Максимов – 39'   2:0 Максимов – 61' (пен)   2:1 Хубулов – 64'
Удаления: нет / Хосонов – 84'
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Халназаров – 36'   1:1 Чуканов – 43' (пен)   1:2 Рейхмен – 56'
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Эммерсон – 11'   1:1 Стефанович – 35' (пен)
Комментарии
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