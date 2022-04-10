«Алания» проиграла «Факелу». У красно-жёлтых одна победа в последних пяти матчах ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал «Аланию». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился нападающий «Факела» Максим Максимов. На 61-й минуте Максимов оформил дубль, реализовав пенальти. Через три минуты форвард «Алании» Владимир Хубулов отыграл один мяч. На 83-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек владикавказцев Хетаг Хосонов.
Отметим, что у «Алании» всего одна победа в последних пяти матчах ФНЛ. Последняя победа красно-жёлтых датируется 30-м туром первого российского дивизиона, когда команда из Владикавказа обыграла липецкий «Металлург» (3:0).
В других матчах ФНЛ «Краснодар-2» обыграл на выезде волгоградский «Ротор», а астраханский «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.
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