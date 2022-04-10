«РБ Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм». Команда Тедеско не проигрывает 8 матчей в Бундеслиге

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм». Хозяева одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Кристофер Нкунку, ему ассистировал Доминик Собослаи. На 20-й минуте преимущество «быков» удвоил защитник Марцель Хальстенберг, голевой пас отдал Конрад Лаймер. На 44-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Доминик Собослаи, результативную передачу оформил Нкунку.
Отметим, что «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает восемь матчей в Бундеслиге подряд.
После 29 сыгранных туров «РБ Лейпциг» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Хоффенхайм» (44) – на 6-й строчке.
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