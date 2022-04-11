«Надеюсь, вы справитесь с этой ситуацией». Старший тренер «Краснодара-2» — «Ротору»

Старший тренер «Краснодара-2» Александр Хромыков поделился впечатлениями от матча с «Ротором» в Волгограде в чемпионате ФНЛ. В гостях краснодарцы одержали победу со счетом 2:1.



«Матч получился очень сложный для нас. Тяжело было в начале и концовках каждого из таймов, когда «Ротор» оказывал колоссальное давление на наши ворота. В начале второго тайма нам повезло, это надо признать. Говорю об эпизоде, когда игрок «Ротора» вышел один на один и попал в штангу. В целом считаю, что мы продемонстрировали сегодня хороший футбол, как и «Ротор». Та великолепная атмосфера, которая была создана сегодня на этом потрясающем стадионе, помогала показать качественный футбол двум командам. Молодые ребята получили отличный опыт.

Хотел бы поблагодарить за игру не только своих футболистов, но и соперников, тренерский штаб во главе с Артёмом Куликовым, которого мы хорошо знаем по работе в системе «Краснодара». Поэтому сейчас испытываю такие чувства, когда и радость от победы, но также хочется, чтобы и у волгоградцев все было позитивно. Знаю, что у «Ротора» сейчас непростой период, но надеюсь, вы справитесь с этой ситуацией. Искренне желаю вам этого, вижу, что в Волгограде очень любят футбол», — рассказал Хромыков на послематчевой пресс-конфереции.