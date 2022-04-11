Экс-тренер «Рубина» — о легионерах: я бы по-другому к «уезжантам» относился по возвращении

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов раскритиковал легионеров из Российской Премьер-Лиги, которые покидают свои клубы, воспользовавшись новым правилом ФИФА о возможности приостановить контракт с клубом из России.
«Я к этим «уезжантам», а потом возвращающимся по-другому бы уже относился. Получается, в данный момент для легионеров, которые покинули команду, важнее что-то политически-личное, нежели интересы команды. Такого прежнего доверия, как раньше, к ним уже не будет. Потому что понимаешь, что в такой сложный момент он покинул команду. Да, вернулся. Но с другой стороны, ведь мог и не уезжать. Не уезжают же спартаковцы, не уезжают зенитовцы. И может, не в деньгах дело, а в чём-то другом», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
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