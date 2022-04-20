Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику» в летнее трансферное окно

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария в летнее трансферное окно может вернуться в «Бенфику», за которую выступал по ходу своей профессиональной карьеры, сообщает спортивный журналист Педро Алмейда в своих социальных сетях. По информации источника, португальский клуб заинтересован в возвращении футболиста и готов предложить ему контракт.



Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует в летнее трансферное окно расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. С Анхелем Ди Марией не будут продлевать контракт, а Леандро Паредес и Мауро Икарди интересны клубам итальянской Серии А.



34-летний Ди Мария играет за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 25 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач.

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