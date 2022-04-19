«ПСЖ» намерен продать всех аргентинских игроков, кроме Месси

«ПСЖ» планирует в летнее трансферное окно расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, с Анхелем Ди Марией не будут продлевать контракт, а Леандро Паредес и Мауро Икарди интересны клубам итальянской Серии А.
34-летний Ди Мария играет за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 25 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач.
27-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. В 22 играх нынешнего сезона полузащитник забил забил гол и отдал две результативные передачи.
29-летний Икарди в 2019 году был арендован парижанами у «Интера», а через год выкуплен за € 50 млн. Форвард забил пять голов в 30 матчах сезона.
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