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«ПСЖ» намерен продать всех аргентинских игроков, кроме Месси

«ПСЖ» намерен продать всех аргентинских игроков, кроме Месси
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«ПСЖ» планирует в летнее трансферное окно расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, с Анхелем Ди Марией не будут продлевать контракт, а Леандро Паредес и Мауро Икарди интересны клубам итальянской Серии А.

34-летний Ди Мария играет за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 25 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач.

27-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. В 22 играх нынешнего сезона полузащитник забил забил гол и отдал две результативные передачи.

29-летний Икарди в 2019 году был арендован парижанами у «Интера», а через год выкуплен за € 50 млн. Форвард забил пять голов в 30 матчах сезона.

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