Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» не смог обыграть «Гранаду», но поднялся на второе место в таблице Примеры

«Атлетико» не смог обыграть «Гранаду», но поднялся на второе место в таблице Примеры
Комментарии

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Гранаду». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.

Матеус упускает шанс вывести «Атлетико» вперёд:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Мигель Сесма Эспиноса.

После 33 сыгранных туров «Атлетико» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Гранада» с 30 очками находится на 18-й строчке в таблице – в зоне вылета. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», заработавший 75 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испания - Примера. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Гранада
Гранада
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022