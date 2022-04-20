«Атлетико» не смог обыграть «Гранаду», но поднялся на второе место в таблице Примеры

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Гранаду». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.
Матеус упускает шанс вывести «Атлетико» вперёд:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Мигель Сесма Эспиноса.
После 33 сыгранных туров «Атлетико» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Гранада» с 30 очками находится на 18-й строчке в таблице – в зоне вылета. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», заработавший 75 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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