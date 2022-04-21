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Автор гола в ворота «Зенита»: «Алания» — команда уровня РПЛ

Автор гола в ворота «Зенита»: «Алания» — команда уровня РПЛ
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24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани заявил, что команда соответствует уровню Российской Премьер-Лиги.

«Согласен ли с утверждением, что «Алания» – команда уровня РПЛ? Да. У нас ребята очень технические, с головой. Мы уже сыграли несколько игр с командами Премьер-Лиги и показали, что можем бороться в элите российского футбола. Ещё осталось шесть туров. Нам будет тяжеловато, не задался второй круг. Думаю, мы вытащим», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл полуфинальный матч с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке России в серию пенальти.

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