«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» и прервал 13-матчевую серию без побед в Примере

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Райо Вальекано». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий Серхи Гвардиола.



Отметим, что победа «Райо Вальекано» в игре с «Эспаньолом» стала для мадридской команды первой после 13-матчевой серии без побед в Примере.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.



После 33 сыгранных туров в чемпионате Испании «Эспаньол» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-м месте в таблице.