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«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» и прервал 13-матчевую серию без побед в Примере

«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» и прервал 13-матчевую серию без побед в Примере
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Сегодня, 21 апреля, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Райо Вальекано». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий Серхи Гвардиола.

Отметим, что победа «Райо Вальекано» в игре с «Эспаньолом» стала для мадридской команды первой после 13-матчевой серии без побед в Примере.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.

После 33 сыгранных туров в чемпионате Испании «Эспаньол» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-м месте в таблице.

Испания - Примера. 33-й тур
21 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гвардиола – 43'
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