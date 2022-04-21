«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» и прервал 13-матчевую серию без побед в Примере

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Райо Вальекано». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий Серхи Гвардиола.
Отметим, что победа «Райо Вальекано» в игре с «Эспаньолом» стала для мадридской команды первой после 13-матчевой серии без побед в Примере.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.
После 33 сыгранных туров в чемпионате Испании «Эспаньол» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-м месте в таблице.
- 21 апреля 2022
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:28
-
21:16
-
20:54
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:01
-
18:51
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
18:12