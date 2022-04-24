Валерий Газзаев раскритиковал судейство в РПЛ после матча «Ростов» — «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал судейство в чемпионате России после матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).

«Регулярно после каждого матча мы всегда забываем о красоте футбола, о результате, об индивидуальном мастерстве, тактике. Всегда говорим лишь о судействе. Арбитры — тоже люди, которые так же, как и футболисты, ошибаются. Но я здесь не защищаю судей. Они должны быть безупречны. Трое находятся всегда на поле, трое — смотрят на VAR. Невозможно ошибиться! А они раз за разом допускают результативные ошибки, которые влияют на судьбу матча. Более того, по четыре-пять минут не могут принять решение. Куда это годится?



Квалификация судей совершенно нулевая. Не могут разобраться в элементарных ситуациях. А что касается взаимодействия судей и VAR, то оно должно происходить в режиме онлайн, чтобы матч не останавливался. А мы по три-четыре паузы устраиваем. Судья — человек, который может сделать спектакль из футбольного матча за счёт малого количества свистков. Сейчас же при любом столкновении смотрят на судью. Этого не должно быть. Но грубую игру надо пресекать.



В целом игра «Ростов» — «Спартак» была интересной, но ошибки судейские приводят снова к обсуждению только этого вопроса. После каждого матча все обсуждают одно. Тогда прогресса не будет у наших игроков. Мы должны готовить судей, устраивать квалификацию. Если судья пять минут не может разобраться, какое решение принять: жёлтую или красную карточку, разве он имеет право на судейство?» — рассказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.