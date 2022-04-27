Александр Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав своей команды на перенесённый матч 20-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча состоится сегодня, 27 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Александр Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн.

Действующее соглашение между «Фиорентиной» и 31-летним Александром Кокориным рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 900 тыс.