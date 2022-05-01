Соболев обошёл Онопко, Ларссона и Глушакова по голам за «Спартак» в чемпионате России
Поделиться
Сегодня, 1 мая, нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
После дубля в ворота самарской команды на счету форварда 24 гола в составе красно-белых в чемпионате России. Соболев обошёл по этому показателю экс-защитника команды Виктора Онопко (23), бывшего полузащитника Дениса Глушакова (22) и нападающего Джордана Ларссона, находящегося в аренде в шведском АИКе (22).
Соболев выступает за «Спартак» с июля 2020 года, куда перешёл из «Крыльев Советов». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России форвард сыграл в 24 матчах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Новость по теме«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Соболева
Комментарии
- 1 мая 2022
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:41
-
18:36
-
18:35
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:57
Партнерский контент