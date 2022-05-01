Соболев обошёл Онопко, Ларссона и Глушакова по голам за «Спартак» в чемпионате России

Сегодня, 1 мая, нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).



После дубля в ворота самарской команды на счету форварда 24 гола в составе красно-белых в чемпионате России. Соболев обошёл по этому показателю экс-защитника команды Виктора Онопко (23), бывшего полузащитника Дениса Глушакова (22) и нападающего Джордана Ларссона, находящегося в аренде в шведском АИКе (22).



Соболев выступает за «Спартак» с июля 2020 года, куда перешёл из «Крыльев Советов». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России форвард сыграл в 24 матчах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.