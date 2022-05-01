«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Соболева

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Крылья Советов» открыли счёт на 30-й минуте матча — Юрий Горшков реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за попадание мяча в руку защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Разобраться в эпизоде арбитру помог VAR. Красно-белые сравняли счёт на 61-й минуте матча — нападающий Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол игрока «Крыльев Советов» на Шамаре Николсоне.

Победный гол «Спартака» был забит на 83-й минуте матча — Александр Соболев оформил дубль. Защитник «Крыльев» выносил мяч с «ленточки», но после просмотра VAR арбитр зафиксировал гол, так как мяч пересёк линию ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал первую волевую победу «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на 9-м месте.