Квинси Промес похвалил Паоло Ваноли за перестановки в перерыве матча с «Крыльями»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о действиях главного тренера команды Паоло Ваноли в перерыве матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Что сказал Ваноли в перерыве? Он попросил сохранять спокойствие. Сделал правильные тактические ходы, которые позволили нам играть в более атакующем стиле. К сожалению, порой нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Мы должны исправить это, должны играть на максимуме с первых минут. И если проведём оставшиеся матчи так, как второй тайм с «Крыльями», то достойно завершим сезон. Я уверен!» — рассказал Промес в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».
После первого тайма матча с «Крыльями» «Спартак» уступал самарской команде с минимальным счётом, но затем вырвал победу в матче благодаря дублю Александра Соболева.
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