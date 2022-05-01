Квинси Промес высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в 27-м туре РПЛ.
«Два разных тайма в игре с «Крыльями Советов»? Очевидно, что мы плохо начали матч, потом ещё и пропустили гол. Не знаю, что именно там случилось, но в наши ворота поставили пенальти, а впереди у нас до перерыва ничего не получалось.
Во втором тайме мы немного поменяли схему, стали играть в более атакующий футбол. И это привело к голам. Думаю, этот спартаковский футбол поможет нам и в следующих матчах. А какая классная была атмосфера на трибунах во второй половине!
После моего выхода стали чаще играть через меня? Дело не только в тактике. Тренер знал, что я могу внести в игру что-то новое, выйдя со скамейки запасных. Отдельно хочу отметить Николсона, который тоже вышел на замену. Мы с ним игроки, которые могут создавать остроту, а этого в игре с самарской командой не хватало. И мы сумели одержать волевую победу. Повторю, важно сохранить эмоции», — рассказал Промес в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».
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