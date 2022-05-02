Мойес прокомментировал поражение «Вест Хэма» в лондонском дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Я думаю, что мы сыграли довольно хорошо. Мы допустили ошибки при паре стандартов как в атаке, так и в защите. Также были внесены изменения в состав, из-за чего несколько важных игроков провели на поле неполный матч. Мы знали, что это рискованный вариант, и были наказаны за это.



У нас была игра в четверг, а у них нет, поэтому мы начали игру в более медленном темпе. Всё сводилось к двум простым вещам: мы не хотели играть через угловые, но, когда мы это сделали, стали лучше справляться с угловыми соперника.



Мы хотим хорошо закончить сезон. Причина, по которой мы находимся в Лиге Европы, — это наше высокое место по итогам прошлого сезона. Сегодня была возможность снова занять место в еврокубках, но ещё одна возможность, которая у нас есть, — это ответный матч в Лиге Европы», — приводит слова Мойеса BBC.