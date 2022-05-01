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Дэвид Мойес прокомментировал игру «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»

Дэвид Мойес прокомментировал игру «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал игру своих подопечных в матче 35-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Я думаю, что временами мы довольно хорошо контролировали владение мячом, но мне хотелось больше присутствия в штрафной и вокруг неё», — приводит слова Мойеса BBC.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1. Отличились Роб Холдинг и Габриэл со стороны «канониров» и Джаррод Боуэн со стороны «молотобойцев».

После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.

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