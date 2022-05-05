«Вильярреал» нашёл замену Херонимо Рульи

Полуфиналист текущей Лиги чемпионов «Вильярреал» намеревается приобрести голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает The hardtackle.



Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери считает покупку вратаря приоритетной целью на лето.Это связано с неубедительной игрой Херонимо Рульи.

В нынешнем сезоне Аррисабалага сыграл в 15-и матчах во всех турнирах.

8 августа 2018 года Кепа стал игроком «Челси», перейдя из «Атлетика» Бильбао. Контракт рассчитан на 7 лет, сумма трансфера составила € 80 евро, что сделало его самым дорогим вратарём в истории футбола. Кроме того, он стал и самым дорогостоящим испанцем. В составе «синих» Кепа заменил Тибо Куртуа, который перешёл в мадридский «Реал». 11 августа 2018 года испанец дебютировал за «Челси» выйдя на поле против «Хаддерсфилда» (3:0).