Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» нашёл замену Херонимо Рульи

«Вильярреал» нашёл замену Херонимо Рульи
Комментарии

Полуфиналист текущей Лиги чемпионов «Вильярреал» намеревается приобрести голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает The hardtackle.

Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери считает покупку вратаря приоритетной целью на лето.Это связано с неубедительной игрой Херонимо Рульи.

В нынешнем сезоне Аррисабалага сыграл в 15-и матчах во всех турнирах.

8 августа 2018 года Кепа стал игроком «Челси», перейдя из «Атлетика» Бильбао. Контракт рассчитан на 7 лет, сумма трансфера составила € 80 евро, что сделало его самым дорогим вратарём в истории футбола. Кроме того, он стал и самым дорогостоящим испанцем. В составе «синих» Кепа заменил Тибо Куртуа, который перешёл в мадридский «Реал». 11 августа 2018 года испанец дебютировал за «Челси» выйдя на поле против «Хаддерсфилда» (3:0).

Новость по теме
Алисон Бекер: второй тайм с «Вильярреалом» был совершенно другим по сравнению с первым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022