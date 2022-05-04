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Алисон Бекер: второй тайм с «Вильярреалом» был совершенно другим по сравнению с первым

Алисон Бекер: второй тайм с «Вильярреалом» был совершенно другим по сравнению с первым
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал игру своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:3).

«Мы пропустили два гола, и игра была для нас очень сложной в первом тайме. Мы не могли отреагировать наилучшим образом. Я думаю, что перерыв был очень важен для нас, чтобы уладить дела и услышать, что нам сказал тренер, а также перейти ко второму тайму и действительно попытаться найти способ переломить игру.

Луис Диас и все игроки, которые пришли, действительно внесли в это огромный вклад. Забить три гола – это потрясающе. Второй тайм был совершенно другой игрой по сравнению с первым таймом. Всё дело в нашем отношении. Мы сделали это, и это потрясающе», — приводит слова бразильца официальный сайт «Ливерпуля».

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