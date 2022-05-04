Алисон Бекер: второй тайм с «Вильярреалом» был совершенно другим по сравнению с первым

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал игру своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:3).
«Мы пропустили два гола, и игра была для нас очень сложной в первом тайме. Мы не могли отреагировать наилучшим образом. Я думаю, что перерыв был очень важен для нас, чтобы уладить дела и услышать, что нам сказал тренер, а также перейти ко второму тайму и действительно попытаться найти способ переломить игру.
Луис Диас и все игроки, которые пришли, действительно внесли в это огромный вклад. Забить три гола – это потрясающе. Второй тайм был совершенно другой игрой по сравнению с первым таймом. Всё дело в нашем отношении. Мы сделали это, и это потрясающе», — приводит слова бразильца официальный сайт «Ливерпуля».
- 4 мая 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:49
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:37
-
14:34
-
14:32