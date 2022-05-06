Шварц: «Динамо» пыталось вернуть игру. «Крылья» наказывали нас после простых потерь мяча

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу самарцев.

«Главная проблема, которая произошла — это красная карточка. Она была показана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять в чём-то главного судью, просто сложилась такая ситуация, что недопоняли друг друга.



Если говорить о статистике очных встреч, то она всегда может быть разной. Понятно, что у каждой команды может быть неудобный соперник. Сегодня нам противостояла очень хорошая команда, коллектив. Команда из Самары очень быстрая, в контратаках она проявила свои лучшие качества. В то же время я не могу сказать, что мы как-то закрывались, пытались играть в несвойственный нам футбол. Команда показала характер, пыталась догонять, вернуть игру. Но, к сожалению, после простых потерь мяча «Крылья» нас наказывали.

Поражения всегда являются горькой пилюлей для нас. Они случаются в конце чемпионата, но мы смотрим исключительно в будущее и с позитивом говорим о предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны чётко просматривать ту возможность, которая у нас есть, для того, чтобы выступить в главном финале Кубка России», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.