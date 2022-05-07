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Нападающий «Краснодара-2» стал автором самого быстрого гола в истории ФНЛ

Нападающий «Краснодара-2» стал автором самого быстрого гола в истории ФНЛ
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Сегодня, 7 мая, в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги на стадионе «Академия ФК «Краснодар» «Краснодар-2» встречался с «Енисеем». Встреча завершилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:0 и запомнилась быстрым голом нападающего Рустама Халназарова.

21-летний Халназаров воспользовался ошибкой защитника соперника и отправил мяч в ворота Михаила Опарина на девятой секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале. Халназаров также отличился забитым мячом на 52-й минуте встречи.

«Енисей» к началу второго тайма остался без двух игроков: красные карточки получили Андрюс Рукас и Павел Шакуро. 11 мая команде из Красноярска предстоит сыграть гостевой матч полуфинала Кубка России с московским «Спартаком».

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